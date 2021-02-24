İzmir'de kahvaltıda 21 boyoz yiyordu! Son halini gören inanamadı
İZMİR'de kahvaltıda 21 boyoz yiyen 28 yaşındaki gencin son halini gören gözlerine inanamadı.
Bilinçsiz beslenme nedeniyle 202 kilograma ulaşan ve nefes almakta güçlük çekmeye başlayan İzmirli pazarcı Bilal Kurt, tüp mide ameliyatı ve uyguladığı diyetle 102 kilogram vermeyi başardı.
Bornova'da oturan, 2 çocuk babası 28 yaşındaki Bilal Kurt, yıllar içinde şekerli gıdalar ve abur cubura tutkusu nedeniyle kilosunu kontrol edemedi.
Kurt, 202 kilogram ağırlığı ve 62'ye ulaşan vücut kitle indeksi nedeniyle "süper obez" sınıfına girdi.
Kiloları nedeniyle nefes alma, hareket etme ve uyuma konusunda güçlük çeken Kurt, hastaneye başvurdu.