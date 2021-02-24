BIST 1.494
DOLAR 7,23
EURO 8,78
ALTIN 415,49
HABER /  YEREL

Adana'da fotoğrafını koyup intihara kalkıştı! Dinlediği şarkı şaşırttı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da 40 yaşındaki Ahmet Ş. aracının hız göstergesine eşiyle çekilen fotoğrafını koyup, tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan Ahmet Ş. intihar sırasında Ümit Besen'in 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını dinlediği öğrenildi.

Abone ol

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi’nde meydana geldi. Caddeye park ettiği 35 KHJ 02 plakalı otomobilinin hız göstergesi paneline dini nikahlı eşiyle çekilen fotoğrafını koyan Ahmet Ş. bir süre sonra yanındaki tabancasının namlusunu başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyan çevredekiler, Ahmet Ş.’yi araçta kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Ahmet Ş., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Ş.'nin intihar girişiminde bulunduğu otomobilde incelemelerde bulunan polis ekipleri, aracın teybine takılan flaş bellek üzerinden Ümit Besen'in 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını dinlediği belirlendi. Ahmet Ş. ile dini nikahlı eşi arasında bir süredir sorunlar olduğu, görüşmedikleri belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Profesör üretmeyi başardı Düzce'de taleplere yetişemiyor! Fiyatı duyan şaştı kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs kıyafet seçiyor! Pamuklu kumaşta 24 saat yaşadı polyestere dikkat
Kovid-19'u yenen Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç taburcu edildi
İzmir'de kapı yüzünden bu hale geldi bir anda oldu! 55 dikiş atıldı
Dolar yeniden yükselişe geçti! Dolar 7.20 lirayı aşarken TL uzun bir aradan sonra negatif ayrışıyor
'Hayalet Komutan' olarak anılan Heysem Topalca trafik kazasında öldü
Eskişehir'de adliyeden firar! İcra müdür yardımcısı 5 milyon lirayı zimmetine geçirmiş
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen oldu
 Lütfü Türkkan: HDP sopasını çıkararak toplumu daha da ötekileştiriyor
Kuruluş Osman'daki Çömlekçi İdris kimdir kim oynuyor gerçek adı
Gaziantep'te feci kaza! TIR çarpınca taklalar attı: Yaralılar var
Yorumlar