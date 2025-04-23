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Naci Görür ne dediyse çıktı İstanbul depremi için zamanımız bitti bu sarsıntı...

Naci Görür ne dediyse çıktı İstanbul depremi için zamanımız bitti bu sarsıntı...

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Silivri açıklarında saat 12.13'te kayıtlara geçen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili "Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor dikkatli olmak lazım" uyarısı yaptı. Dediği gibi de oldu. 36 dakika sonra söylediği yerde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki 6.2 büyüklüğündeki deprem beklenen büyük İstanbul depremi mi? Ne yazık ki haberler iyi değil.

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem metropol kenti bekleyen büyük tehlikeyi net bir şekilde bir kez daha hatırlattı. İstanbul depremi için sürekli uyaran Prof. Dr. Naci Görür, 6.2 büyüklüğündeki depremden 36 dakika önce yine uyarmıştı. 3.9 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Naci Görür, şunları yazdı:

-"12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor".

6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BEKLENEN BÜYÜK DEPREM Mİ?
6.2 büyüklüğündeki deprem beklenen İstanbul depremi miydi? Herkesin aklındaki bu soruya da Naci Görür yanıt verdi. Görür arka arkaya yaşanan depremler için şunları söyledi:
-İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. 

-Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak

-Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir.

BÜYÜK DEPREM İÇİN ZAMAN KALMADI

"Büyük deprem geliyorum diyor zamanımız kalmadı" diyen Naci Görür gazeteci Candaş Tolga Işık'a şunları söyledi:

"Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil. Türkiye, asla değişmemesi gereken gündemini tekrar hatırladı. Büyük deprem geliyorum diyor. Yetkilileri İstanbul ile ilgili bir kez daha uyarıyorum. Kaybedecek zamanımız yok, kalmadı."

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