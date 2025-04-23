İstanbul'da deprem sonrası GSM operatörleri çöktü!

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.Silivri açıklarında meydana gelen sarsıntının ardından, GSM operatörlerinde büyük kesinti yaşandı. Şebekeler geçici süreyle çöktü.

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Sarsıntının hemen ardından iletişim hatlarında yoğunluk yaşanırken, bazı mobil operatörlerin geçici süreyle hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden, arama yapamadıklarını ve mesaj gönderemediklerini dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AFAD, şu ana kadar ciddi bir hasar ya da yaralanma bilgisi bulunmadığını duyurdu. Depremle ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.