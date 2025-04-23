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İstanbul Silivri'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

İstanbul Silivri'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4, AFAD ise 3.9 olarak duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise Silivri'deki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

İSTANBUL'DA İKİNCİ DEPREM DAHA BÜYÜK OLDU
İstanbul'da saat 12.49'da bir büyük deprem daha kayıtlara geçti. 

Sarsıntıyı hisseden İstanbullular, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarda "Allah beterinden korusun", "Çabuk salladı geçti" gibi yorumlar yapıldı. O yorumlardan bazıları şöyle:

-Hissedilir derecede sallandık

-Kısa sürdü ama sağlam bi dürttü başım dönüyor sandım buraya girince öğrendim

-Deprem oldu İstanbul da ..Sallandık

-Deprem oldu.Hisseden var mı?

-Deprem oldu Esenyurtta hissettim ben

-Sallandık kısa sürdü Silivri #deprem

-İstanbul'da deprem mi oldu? Hayal mi görüyorum

-Deprem oldu başım dönüyor sandım ama deprem oldu

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