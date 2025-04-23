Hac ibadeti için hazırlananlar dikkat! Vizesiz gidenler hayati risk altında Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan makamlarının hac vizesi olmayanların hacca gitmesine izin vermeyeceğini belirtti. Vizesiz gidenlerin çadır ve otobüs hizmetinden mahrum kalacak, bu da hayati riskleri beraberinde getiriyor.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2025 yılı hac organizasyonu için çalışmaların 2024 yılı ağustos ayında başlatıldığını açıkladı. İlk kez hacca gitmek isteyenlerin kayıtlarının alındığını, kura yöntemiyle hacı adaylarının belirlendiğini ve bu kişilere rehberlik edecek kafile görevlilerinin de tespit edildiğini belirten Bircan, hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

İLK HAC KAFİLESİ 29 NİSAN’DA UĞURLANACAK

İlk hac kafilesinin 29 Nisan’da İstanbul’dan yola çıkacağını duyuran Bircan, hacı adaylarının ibadete manevi ve fiziki anlamda hazırlanmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’de olduğu gibi Suudi Arabistan’da da hazırlıkların sürdüğünü vurgulayan Bircan, "Hacılarımızın konaklayacağı otellerin planlanması, yemek hizmetlerinin yapılacağı yerlerin belirlenmesi, Mekke ve Medine arasında yolcu taşıyacak otobüslerin kiralanması, hacı adaylarının ziyaret yapacağı kutsal beldelerin planlaması yapıldı. Arafat'taki çadırların kurulumu bitti. Her şey hazır." dedi.