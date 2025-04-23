Adana'da sulama kanalına uçan tır sürücüsünün zor anları

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen asfalt yüklü tırın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Abone ol
Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde, asfalt yüklü tır kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, can yeleği giydirdikleri sürücüyü ucuna halat bağlı can simidiyle kıyıya çıkardı.
Yaralı sürücü, kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.