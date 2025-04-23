Uzmanlardan 23 Nisan'da sağlık vurgusu! Çocuklar için bayram reçetesi

Geleceğimizin teminatı çocuklar, sadece bir gün değil her gün değer görmeyi hak ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, onların hem fiziksel hem ruhsal gelişimlerini yeniden hatırlamak ve onlara özel olduklarını hissettirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Doç. Dr. Yakup Çağ ve Uzm. Dr. Zeynep Zorlu, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için dikkat edilmesi gereken temel noktaları sıraladı. Ailelere yol gösterici tavsiyelerde bulundular.

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Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla açıklamalarda bulundu. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, sağlıklı nesiller için öncelikle çocukların doğru beslenmesi, düzenli aşılanması ve güvenli ortamlarda büyümesi gerektiğini ifade etti.

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Zorlu ise bayramların çocuklara milli duyguları aşılayan, onları özel hissettiren manevi değeri yüksek günler olduğunu vurguladı.

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN DOĞRU BESLENME

Çocukların sağlıklı büyümesi için doğru adımların atılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Yakup Çağ, “Çocuklar geleceğimizdir. İyi bir gelecek için sağlıkla büyüyen çocuklara ihtiyacımız vardır. Bu nedenle beslenme çok kritik bir rol oynar. Bebeklerimizi ilk 6 ay sadece anne sütüyle besliyoruz. 6. aydan sonra ek gıdaya geçiyoruz ve mümkün mertebe anne sütünü 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. İlerleyen yaşlarda ise çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamalıyız. Enerji ve kalori ihtiyaçlarının yanı sıra mineral ve vitamin desteği de sağlanmalıdır” dedi.

AŞILAMA ŞART

Doç. Dr. Çağ, sözlerine şu şekilde devam etti: “Aşılama da en az beslenme kadar önemlidir. Aşılarını zamanında ve eksiksiz yaptırmalıyız. Ayrıca çocuklarımızı olası kazalardan korumak için güvenli ortamlarda büyütmeli ve düzenli sağlık kontrolleriyle gelişimlerini izlemeliyiz. Olası gelişim geriliklerini erken fark edip gerekli önlemleri almak, onların geleceği için büyük önem taşıyor. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZI ÖZEL HİSSETTİRELİM”

Bayramların çocukların gelişiminde önemli bir yeri olduğunu belirten Uzm. Dr. Zeynep Zorlu, “Ulusal bayramlar, çocukların milli duyguları öğrendiği, eğlendiği, bazen roller üstlendiği ve kendilerini gösterdiği anlamlı günlerdir. 23 Nisan’da çocuklarımıza kendilerini özel hissettirmek çok önemlidir. Güzel kıyafetler giymek, maddi ödüller yerine müze gezileri gibi manevi içerikli etkinlikler planlamak, bayramın anlamını anlatmak, bugünü unutulmaz kılacaktır” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARI KIYASLAMAYIN!

Bazı çocukların ön planda, bazılarının ise daha geri planda kalabildiğini söyleyen Dr. Zorlu, “Bu durumlarda çocuklarımızı birbirleriyle kıyaslamamalıyız. Her çocuğun güçlü ve zayıf yönleri vardır. Kimi resimde başarılıdır, kimi sahnede. Önemli olan çocuğumuzun güçlü yanlarını fark etmek ve onu o alanda desteklemektir. Çocuklarımızın bugünü gerçekten neşeyle geçirmesine özen gösterelim. Onlara bayramın anlamını anlayabilecekleri bir şekilde anlatalım” şeklinde konuştu.