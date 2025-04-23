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Bakan Yerlikaya'dan 23 Nisan mesajı: Çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz

Bakan Yerlikaya'dan 23 Nisan mesajı: Çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Yerlikaya, "23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Gazi Meclis'in bundan 105 yıl önce 23 Nisan 1920'de dualarla ve büyük bir inançla açıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı'mızı yöneten Meclis'imiz, mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu. Ve Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı 'Çocuklarımız yaşama sevincimizdir' diyerek tüm çocuklara armağan etti. 23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Yerlikaya, paylaşımında üniformalı çocukların oynadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan klibe yer verdi.

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