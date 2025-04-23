BIST 9.312
DOLAR 38,29
EURO 43,64
ALTIN 4.113,83
HABER /  GÜNCEL

Adana'da iki kişiyi tabancayla öldürdü saklandığı başka binanın damında intihar etti

Adana'da iki kişiyi tabancayla öldürdü saklandığı başka binanın damında intihar etti

Adana'da apartman dairesinde iki kişiyi tabancayla öldüren zanlı, saklandığı başka binanın damında intihar etti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, daireye girdiklerinde Abdülhakim Demirbaş (20) ve Mesut Savuran'ın (37) tabancayla öldürüldüğünü tespit etti.

Çalışmalarını genişleterek sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının Mehmet Eser (22) olduğunu belirledi.

Şüphelinin Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda saklandığını saptayan ekipler, söz konusu binaya operasyon düzenledi.

Baskın sırasında ekiplerden kaçmaya çalışan Mehmet Eser, çıktığı apartman damında tabancayla intihar etti.

Olay yerindeki çalışmaların ardından Eser'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Ataşehir’de lezzetin yeni adresi: Forti7
Ataşehir’de lezzetin yeni adresi: Forti7
Oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti
Oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti
Trump Orta Doğu turuna çıkıyor! Tarih belli oldu
Trump Orta Doğu turuna çıkıyor! Tarih belli oldu
Narkokapan-Ankara operasyonunda tutuklu sayısı 620'ye ulaştı
Narkokapan-Ankara operasyonunda tutuklu sayısı 620'ye ulaştı
Ankara Valiliği’nden CHP’nin 23 Nisan programına ret
Ankara Valiliği’nden CHP’nin 23 Nisan programına ret
Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank
Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank
Erdoğan ve Şerif'ten ortak açıklama: Türkiye-Pakistan işbirliği güçlenecek
Erdoğan ve Şerif'ten ortak açıklama: Türkiye-Pakistan işbirliği güçlenecek
Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi hakem rahatsızlandı
Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi hakem rahatsızlandı
Galatasaray, Konyaspor'u 5 golle geçerek finale yükseldi
Galatasaray, Konyaspor'u 5 golle geçerek finale yükseldi
Yıldız futbolcu, yalan makinesine bağlandı! Eğer aklanmazsa...
Yıldız futbolcu, yalan makinesine bağlandı! Eğer aklanmazsa...
Trump: Netanyahu ile tüm konularda aynı taraftayız
Trump: Netanyahu ile tüm konularda aynı taraftayız
Filipinler açıklarında şiddetli deprem
Filipinler açıklarında şiddetli deprem