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Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi hakem rahatsızlandı

Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi hakem rahatsızlandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak maç öncesi orta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, taşikardi nedeniyle maça çıkamadı.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor'ın Galatasaray'ı ağırlayacağı yarı final maçı öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Mücadelenin orta hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, başlangıç düdüğüne dakikalar kala soyunma odasında rahatsızlandı.

Taşikardi sebebiyle maça çıkamayacak olan Taşkınsoy'un yerine karşılaşmayı 4. hakem Ali Yılmaz yönetecek.

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