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Van’da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van-Hakkari kara yolunda minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri, yaralıları hastanelere sevk etti, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazada ölenlere rahmet dileyerek yaralıların tedavisinin devam ettiğini belirtti.

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Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, ekipler de yolda güvenlik önlemi aldı.

"Yaralıların hastaneye sevkini sağladık"

Kazanın ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Balcı, "Maalesef üzücü bir trafik kazası oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Sağlık birimlerimiz, AFAD, jandarma, UMKE ve diğer birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Yaralıların hastaneye sevkini sağladık. Allah hepsine şifa versin." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 7 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır." bilgisini verdi.

Yerlikaya, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

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