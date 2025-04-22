MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması o isme 'çürük' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazar Mümtaz'er Türköne'nin "Bahçeli erken seçim çağrısı yapacak" iddiasıyla ilgili "Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır." dedi.

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Eski Zaman gazetesi yazarı Mümtaz'er Türköne'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm sürecini sonlandıracağı, MHP lideri Devlet Bahçeli ise bu gelişmenin ardından erken seçim çağrısı yapacağı iddiası gündeme oturdu.

Tartışmalara ilişkin gözlerin çevrildiği Bahçeli, yazılı açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Bahçeli, "Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.