BIST 9.332
DOLAR 38,26
EURO 43,99
ALTIN 4.244,37
HABER /  POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması o isme 'çürük' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması o isme 'çürük' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazar Mümtaz'er Türköne'nin "Bahçeli erken seçim çağrısı yapacak" iddiasıyla ilgili "Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır." dedi.

Abone ol

Eski Zaman gazetesi yazarı Mümtaz'er Türköne'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm sürecini sonlandıracağı, MHP lideri Devlet Bahçeli ise bu gelişmenin ardından erken seçim çağrısı yapacağı iddiası gündeme oturdu.

Tartışmalara ilişkin gözlerin çevrildiği Bahçeli, yazılı açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Bahçeli, "Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
BM Medeniyetler İttifakı Toplantısı: Egemen Bağış 'Dünya beşten büyüktür' sözünün önemini anlattı
BM Medeniyetler İttifakı Toplantısı: Egemen Bağış 'Dünya beşten büyüktür' sözünün önemini anlattı
Kayseri'de 4. katta cam silerken korkunç olay
Kayseri'de 4. katta cam silerken korkunç olay
Eşine "çingene" dedi! Boşanma davasında o koca için karar verildi
Eşine "çingene" dedi! Boşanma davasında o koca için karar verildi
İkinci el araçta fahiş rakamların önüne geçildi
İkinci el araçta fahiş rakamların önüne geçildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyareti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyareti
Papa Franciscus'un cenaze programı belli oldu
Papa Franciscus'un cenaze programı belli oldu
DMM'den "Hava Harp Okulu, İzmir'e taşınacak" iddiasına yalanlama
DMM'den "Hava Harp Okulu, İzmir'e taşınacak" iddiasına yalanlama
Dilan ve Engin Polat'ın araçları bugün satılacaktı! Mahkemeden flaş karar
Dilan ve Engin Polat'ın araçları bugün satılacaktı! Mahkemeden flaş karar
CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt'a ev hapsi
CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt'a ev hapsi
Safi Holding hedef büyüttü Suriye ve Ukrayna fırsatları
Safi Holding hedef büyüttü Suriye ve Ukrayna fırsatları
Bahçeli erken seçime götürecek iddiası için Şamil Tayyar'dan AK Parti bombası
Bahçeli erken seçime götürecek iddiası için Şamil Tayyar'dan AK Parti bombası
HepsiJET "Getir Kazan" projesini hayata geçirdi
HepsiJET "Getir Kazan" projesini hayata geçirdi