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Çin ile BAE arasında 5 yıllık doğal gaz anlaşması

Çin ile BAE arasında 5 yıllık doğal gaz anlaşması

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), ABD ile gümrük vergisi savaşı sırasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi ile (ADNOC) 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık anlaşma imzaladı.

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ABD ile yaşadığı ticaret gerilimleri sonrası enerji politikalarında yön değişikliğine giden Çin, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yeni bir anlaşmaya daha imza attı. Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ile 2026’dan itibaren geçerli olacak 5 yıllık bir LNG tedarik anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre Çin, her yıl 500 bin ton LNG ithal edecek.

ÇİN - BAE İLİŞKİLERİ GELİŞİYOR

Bu anlaşma, Çin’in BAE ile imzaladığı üçüncü LNG tedarik sözleşmesi oldu. CNOOC’un ardından Çinli özel enerji şirketi ENN Natural Gas da ADNOC ile 15 yıllık bir sözleşmeye imza atarak 2028’den itibaren yılda 1 milyon ton LNG satın alacağını duyurdu. Bu, ADNOC’un şimdiye dek bir Çinli şirketle imzaladığı en büyük LNG anlaşması olarak kayıtlara geçti. Ayrıca devlet destekli Zhenhua Oil de ADNOC ile LNG alımı konusunda mutabakata vardı.

ABD - ÇİN İLİŞKİLERİ

Çin, söz konusu yönelimi ABD ile yaşadığı yüksek gümrük vergisi krizine bağlı olarak geliştiriyor. Donald Trump yönetimi Çin mallarına uygulanan gümrük tarifeleri yüzde 145’e kadar çıkarılmış, Beyaz Saray son olarak toplam vergi oranının yüzde 245’e yükseldiğini açıklamıştı. Buna karşılık Çin, ABD’den yapılan ithalata yüzde 125 gümrük vergisi koyarak karşılık verdi. Pekin yönetimi, diğer ülkelere de Washington ile benzer anlaşmalardan kaçınmaları çağrısında bulunmuştu.

Çin, Şubat ayından bu yana ABD'den LNG alımı yapmazken, geçtiğimiz yıl ithalatının sadece yüzde 5’lik kısmı ABD kaynaklı gerçekleşmişti.

BAE
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