Şimşek daha önce uyarmıştı! Tarih belli, yapmayanın hesabı dondurulacak

Kripto varlık platformlarında kimlik doğrulama zorunluluğu için Bakan Şimşek geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı.25 Nisan’dan itibaren kimliğini doğrulamayan kullanıcıların hesapları askıya alınacak, işlem yetkileri durdurulacak, para yatırma ve çekme işlemleri tamamen engellenecek.

Abone ol

Kripto para piyasasında yeni dönem için geri sayım başladı. Türkiye’de yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında, kripto para borsalarında kimlik doğrulaması yapmayan kullanıcıların işlem yapması yasaklanacak. 25 Nisan 2025 itibarıyla devreye girecek bu uygulama, tüm kullanıcıları doğrudan ilgilendiriyor.

Kripto varlıklara yönelik ilk yasal çerçeve geçen yıl temmuz ayında oluşturulmuştu. Aralık ayında da MASAK tarafından hazırlanan kripto varlık transferlerinde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirleri içeren düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bakan Şimşek'ten uyarı! Kripto ve ödeme kuruluşları sıkı takipte! Şeffaf olmayan transfere izin yok!

15 BİN LİRA SINIRINA DİKKAT

Bu tedbirlerin bir kısmı iki aylık geçiş sürecinin ardından 25 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda finansal işlemlerde şeffaflık sağlanması ve kara para aklanmasını önlemek amacıyla 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık transferlerinde kullanıcı bilgilerinin sunulması zorunlu hale getirildi.

KİMLİK DOĞRULAMASI ZORUNLU OLACAK

Kademeli olarak yürürlüğe giren tedbirler kapsamında, kripto para borsalarındaki kullanıcıların 25 Nisan'dan itibaren kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Platformlar da bu düzenlemelere uyum için çalışmalarını hızlandırdı. Borsalar tarafından kullanıcılarına yapılan bildirimlere göre, daha önce üyelik oluşturmuş kullanıcıların bazı kimlik doğrulama süreçlerini bu tarihe kadar tamamlaması önem taşıyor.

KİMLİKSİZ HESAPLAR DURDURULACAK

Kimlik doğrulaması yapmayan hesaplar, 25 Nisan tarihi itibarıyla dondurulacak. Doğrulama sürecinde selfie ile meslek ve adres doğrulaması gibi bilgiler talep edilecek.

Yasal düzenlemeler gereği, bu tarihe kadar kimlik doğrulamasını tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesaplarına ait tüm fonksiyonlar yatırma ve çekme işlemleri dahil geçici olarak durdurulacak.

Yalnızca kimlik doğrulama sürecini başarıyla tamamlayan kullanıcılar platformlarda işlem yapmaya devam edebilecek.