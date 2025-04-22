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Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diploması iptal edilmişti! O isimler ifade vermeye çağırılıyor

Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diploması iptal edilmişti! O isimler ifade vermeye çağırılıyor

Mezuniyet bilgileri incelenen 57 kişi arasında yer alan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diploması iptal edilirken, savcılık bu isimleri geçtiğimiz gün ifadeye çağırdı. Gelen son bilgiye göre diploması iptal edilen isimler ifade veriyor.

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Diploması iptal edilen isimlerden olan Ekrem İmamoğlu, 5 Mart günü başlatılan soruşturma kapsamında savcı karşısına çıkmış, iddialara ilişkin savunmasını yapmıştı.

 İstanbul Üniversitesi’nin hazırladığı listede diploması iptal edilen isimler için resmi bir yazı yazılmış tebligat yapılmıştı. Bu isimlerin ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yazı yazıldı.

Ekol TV'den  Dilek Yaman Demir'in haberine göre diploması iptal edilen tüm isimler hem emniyete hem de savcılık makamına gelerek ifade vermeye başladı. İstanbul Emniyeti’nde ifade işlemleri tamamlandığında bu ifadelerin hepsi savcılığa gelecek. Yani Ekrem İmamoğlu ile birlikte hakkında usulsüzlük yaptığı iddia edilen isimler belki şüpheli olacaklar belki yargılanmaları istenecek belki de yeni deliller ışığında Ekrem İmamoğlu’nun yeniden ifade vermesi gerekecek.

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