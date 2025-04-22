BIST 9.342
DOLAR 38,26
EURO 43,96
ALTIN 4.252,72
HABER /  GÜNCEL

DMM'den "Hava Harp Okulu, İzmir'e taşınacak" iddiasına yalanlama

DMM'den "Hava Harp Okulu, İzmir'e taşınacak" iddiasına yalanlama

İstanbul Yeşilköy'de bulunan Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınacağı iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İddianın doğru olmadığının kaydedildiği açıklamada, "Hava Harp Okulu'nun taşınmasına yönelik alınmış bir karar bulunmamaktadır." denildi.

Abone ol

İstanbul Yeşilköy'de bulunan Hava Harp Okulları'nın İzmir'e taşınacağı iddiasına ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Merkezden yapılan açıklamada, "Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınması için çalışma başlatıldığı, arazinin ranta açılacağı ve elde edilecek gelirin F-16 alımında kullanılacağı iddiası doğru değildir." denildi.

Hava Harp Okulu'nun taşınmasına yönelik alınmış bir karar olmadığı belirtilen açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından olası bir İstanbul depremine yönelik risklerin azaltılması ve muhtemel afet sonrası eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla, Hava Harp Okulu yerleşkesi için alternatif bir konum belirlenmesine yönelik fizibilite çalışması talep edilmiştir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu teknik değerlendirme yazısı, bağlamından koparılarak kamuoyuna servis edilmiştir.

Bununla birlikte Hava Harp Okulu yerleşkesinde deprem riski de göz önüne alınarak başlatılan güçlendirme ve iskan amaçlı kapasite artırım çalışmalarının birinci etabı tamamlanmış, ikinci etap çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

DMM
ÖNCEKİ HABERLER
Dilan ve Engin Polat'ın araçları bugün satılacaktı! Mahkemeden flaş karar
Dilan ve Engin Polat'ın araçları bugün satılacaktı! Mahkemeden flaş karar
CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt'a ev hapsi
CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt'a ev hapsi
Safi Holding hedef büyüttü Suriye ve Ukrayna fırsatları
Safi Holding hedef büyüttü Suriye ve Ukrayna fırsatları
Bahçeli erken seçime götürecek iddiası için Şamil Tayyar'dan AK Parti bombası
Bahçeli erken seçime götürecek iddiası için Şamil Tayyar'dan AK Parti bombası
HepsiJET "Getir Kazan" projesini hayata geçirdi
HepsiJET "Getir Kazan" projesini hayata geçirdi
Şaşırtan sonuç! Çörek otu yağının kanser hücrelerine etkisi araştırıldı
Şaşırtan sonuç! Çörek otu yağının kanser hücrelerine etkisi araştırıldı
2025 yılı Kurban kesim bedelleri belli oldu! Diyanet açıkladı
2025 yılı Kurban kesim bedelleri belli oldu! Diyanet açıkladı
Dörtte birinden fazlası asılsız çıktı! 112'ye gelen çağrılara bakın, ceza artıyor
Dörtte birinden fazlası asılsız çıktı! 112'ye gelen çağrılara bakın, ceza artıyor
Hassas bilgileri aile üyeleriyle paylaşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ilgili iddia
Hassas bilgileri aile üyeleriyle paylaşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ilgili iddia
Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi: Ülkücüler abim için kan bağışı yaptı
Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi: Ülkücüler abim için kan bağışı yaptı
Kamyonet uçuruma devrildi! Feci kazada çok sayıda kişi öldü
Kamyonet uçuruma devrildi! Feci kazada çok sayıda kişi öldü
Bakan Mehmet Şimşek'ten 4 trilyon dolarlık buluşma
Bakan Mehmet Şimşek'ten 4 trilyon dolarlık buluşma