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CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt'a ev hapsi

CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt'a ev hapsi

Önceki dönem Devrek Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt, konutunu terk etmeme şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aynı dosyada yargılanan 6 belediye çalışanı adli kontrolle serbest kalırken, 1 çalışan tutuklu yargılanacak.

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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir süre önce gözaltına alınan önceki dönem Belediye Başkanı CHP’li Çetin Bozkurt ve beraberindeki 7 kişiyle ilgili yargı sürecine ilişkin karar verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çetin Bozkurt’un konutunu terk etmeme tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını duyurdu.

6 BELEDİYE ÇALIŞANINA ADLİ KONTROL

Yavuzyılmaz, Devrek Adliyesi önünden yaptığı açıklamada, 6 belediye çalışanının adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına, 1 belediye çalışanının ise tutuklu yargılanmasına karar verildiğini belirtti.

"YANLARINDAYIZ"

CHP’li Yavuzyılmaz, “Çetin Bozkurt’un ve belediye çalışanlarının yanındayız” ifadeleriyle destek mesajı verdi.

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