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MediaMarkt Türkiye, kampanyasını gelin arabasıyla tanıttı

MediaMarkt Türkiye, kampanyasını gelin arabasıyla tanıttı

MediaMarkt Türkiye, evlilik hazırlığı yapanlar ya da evini yenilemek isteyenler için kampanya başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye, evlilik hazırlığı yapan çiftler için başlattığı kampanyanın tanıtımını, süslenmiş bir gelin arabasıyla gerçekleştirdi.

Kampanya için hazırlanan süslenmiş gelin arabası, İstanbul'da Kadıköy sokaklarını turladı. Araçta yer alan QR kodu okutanlar kampanyaya yönlendirilirken, adetleri yaşatarak gelin arabasının önünü kesenlere ise MediaMarkt hediye çekleri dağıtıldı.

Geniş ürün yelpazesi, kolay ödeme koşulları ve konforlu teslimat seçenekleri sunan kampanya kapsamında, son teknolojiye sahip beyaz eşya ihtiyaçları çeşitli fırsatlarla tüketicileri bekliyor.

Gün sonunda sona erecek kampanyaya, MediaMarkt'ın Türkiye genelindeki 102 mağazasından, internet sitesinden ve mobil uygulamasından katılınıyor.

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