BIST 9.322
DOLAR 38,26
EURO 44,02
ALTIN 4.279,91
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Logo Grup finansal teknoloji odağını güçlendiriyor

Logo Grup finansal teknoloji odağını güçlendiriyor

Logo Grup bünyesinde fintek alanındaki stratejileri güçlendirmek ve yeni iş modelleriyle gelir kaynakları yaratmak üzere Finansal Teknolojiler İş Birimi kuruldu

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin teknolojiye hızlı uyumu, çevik iş yapma kültürü ve güçlü bankacılık altyapısı, fintekler için önemli fırsatlar sunarken finansal inovasyonun da önünü açıyor.

Logo Grup, bu alandaki inovasyona öncülük etmek ve yenilikçi çalışmalarını daha ileriye taşımak amacıyla fintek faaliyetlerini Finansal Teknolojiler İş Birimi altında konumlandırdı. Böylece, global teknoloji trendleri arasında yer alan fintek alanındaki çalışmaların tek çatı altında toplanması ve bu alanda yeni bir odak oluşturulması hedefleniyor. Logo Grup Finansal Teknolojiler Genel Müdürlüğü’ne, daha önce eLogo Genel Müdürü olarak görev yapan Başak Kural getirildi.

'Gömülü finans alanında liderlik hedefliyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başak Kural, Finansal Teknolojiler İş Birimi’ni eLogo ile uzun yıllardır fintek alanında edindikleri deneyim üzerine inşa edildiğini belirterek, 'Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi, işletmelere yeni iş imkânları ve gelir fırsatları sunarken, finansal ve muhasebesel açıdan ciddi bir operasyonel yükü de beraberinde getiriyor. Logo Finansal Teknolojiler İş Birimi olarak, geliştirdiğimiz fintek platformları ve sektörel entegrasyonlar ile işletmelerdeki finansal ve muhasebesel iş yükünü üstlenerek verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda işletmelerin ihtiyaç duyduğu anda finansal enstrümanlara daha kolay, bilinçli ve avantajlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak geliştirmelere odaklanıyoruz. Bu kapsamda ERP içi gömülü finans çözümlerimizle, muhasebe ve finans ekiplerine ek iş yükü yaratmadan, halihazırda kullandıkları ekranlar üzerinden yenilikçi teknolojilerimizi sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küresel çapta yükselen bir trend olan gömülü finans yatırımlarımızı güçlü birikimimizle büyütüyor, işletmelere tüm finansal servisleri tek noktadan sunarak B2B dünyasında bu alanın lideri olmayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hepsiburada'dan deprem bölgesindeki çocuklara kitap ve oyun desteği
Hepsiburada'dan deprem bölgesindeki çocuklara kitap ve oyun desteği
Motorin bir kez daha zamlandı, yeni zamlı fiyatlar pompaya yansıdı
Motorin bir kez daha zamlandı, yeni zamlı fiyatlar pompaya yansıdı
İşbir Yatak dünyaca ünlü mobilya fuarında büyük ilgi gördü
İşbir Yatak dünyaca ünlü mobilya fuarında büyük ilgi gördü
ABD'de yoğun ilgi! 4 trilyon doları aşan 25'ten fazla kuruluş...
ABD'de yoğun ilgi! 4 trilyon doları aşan 25'ten fazla kuruluş...
ABD Başkanı Trump, Papa Franciscus'un Roma'daki cenaze törenine katılacak
ABD Başkanı Trump, Papa Franciscus'un Roma'daki cenaze törenine katılacak
Sırrı Süreyya Önder yeniden mi ameliyat olacak, işte son durumu
Sırrı Süreyya Önder yeniden mi ameliyat olacak, işte son durumu
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Ücretli doğum izni ne kadar 1 yıla çıkıyor ücretsiz izin süresi de 1.5 yıl olacak
Ücretli doğum izni ne kadar 1 yıla çıkıyor ücretsiz izin süresi de 1.5 yıl olacak
Hamile karısı katletti, 10 gün aynı evde yaşadı! Görülmemiş vahşet
Hamile karısı katletti, 10 gün aynı evde yaşadı! Görülmemiş vahşet
Havalar ısındı fiyatlar uçtu! Bir buçuk milyona yaz tatili, villa kiralarken bunlara dikkat
Havalar ısındı fiyatlar uçtu! Bir buçuk milyona yaz tatili, villa kiralarken bunlara dikkat
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 801 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 801 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı
Trump FED Başkanı'nı hedef aldı ABD borsaları çakıldı
Trump FED Başkanı'nı hedef aldı ABD borsaları çakıldı