Logo Grup finansal teknoloji odağını güçlendiriyor

Logo Grup bünyesinde fintek alanındaki stratejileri güçlendirmek ve yeni iş modelleriyle gelir kaynakları yaratmak üzere Finansal Teknolojiler İş Birimi kuruldu

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin teknolojiye hızlı uyumu, çevik iş yapma kültürü ve güçlü bankacılık altyapısı, fintekler için önemli fırsatlar sunarken finansal inovasyonun da önünü açıyor.

Logo Grup, bu alandaki inovasyona öncülük etmek ve yenilikçi çalışmalarını daha ileriye taşımak amacıyla fintek faaliyetlerini Finansal Teknolojiler İş Birimi altında konumlandırdı. Böylece, global teknoloji trendleri arasında yer alan fintek alanındaki çalışmaların tek çatı altında toplanması ve bu alanda yeni bir odak oluşturulması hedefleniyor. Logo Grup Finansal Teknolojiler Genel Müdürlüğü’ne, daha önce eLogo Genel Müdürü olarak görev yapan Başak Kural getirildi.

'Gömülü finans alanında liderlik hedefliyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başak Kural, Finansal Teknolojiler İş Birimi’ni eLogo ile uzun yıllardır fintek alanında edindikleri deneyim üzerine inşa edildiğini belirterek, 'Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi, işletmelere yeni iş imkânları ve gelir fırsatları sunarken, finansal ve muhasebesel açıdan ciddi bir operasyonel yükü de beraberinde getiriyor. Logo Finansal Teknolojiler İş Birimi olarak, geliştirdiğimiz fintek platformları ve sektörel entegrasyonlar ile işletmelerdeki finansal ve muhasebesel iş yükünü üstlenerek verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda işletmelerin ihtiyaç duyduğu anda finansal enstrümanlara daha kolay, bilinçli ve avantajlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak geliştirmelere odaklanıyoruz. Bu kapsamda ERP içi gömülü finans çözümlerimizle, muhasebe ve finans ekiplerine ek iş yükü yaratmadan, halihazırda kullandıkları ekranlar üzerinden yenilikçi teknolojilerimizi sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küresel çapta yükselen bir trend olan gömülü finans yatırımlarımızı güçlü birikimimizle büyütüyor, işletmelere tüm finansal servisleri tek noktadan sunarak B2B dünyasında bu alanın lideri olmayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.