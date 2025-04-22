İşbir Yatak dünyaca ünlü mobilya fuarında büyük ilgi gördü

Yatak ve uyku sağlığı alanında geliştirdiği yüksek teknolojili ürünleriyle sektörde birçok ilke imza atan İşbir Yatak, İtalya’nın Milano kentinde gerçekleşen Salone Del Mobile Fuarı’na katıldı. Dünyanın sayılı tasarım merkezlerinden biri haline gelen ve bu yıl 63. kez kapılarını açan fuarda yer alan İşbir Yatak, inovatif ve yenilikçi ürünlerini sergiledi.

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Mobilya, tasarım ve dekorasyon sektöründeki kurumsal markaları, tüm profesyonelleri, mimarları, tasarımcıları bir araya getiren uluslararası prestije sahip Salone Del Mobile Fuarı, bu yıl 180’den fazla ülkeden 370 bini aşkın ziyaretçiyi bir araya getirdi.

Güçlü üretim alt yapısı, geniş ürün çeşitliliği, tasarım, kalite odaklı üretim özellikleriyle ön plana çıkan İşbir Yatak, dünya çapında tasarım ve inovasyonun buluşma noktası olan Salone del Mobile Milano'da yerini aldı.

Bu yıl marka için özel bir anlam taşıyan fuarda ünlü Fransız tasarımcı Christophe Pillet Stüdyo ile birlikte geliştirdikleri yepyeni koleksiyonları ilk kez Milano’da görücüye çıkardı. Tasarım ve uyku teknolojisini bir araya getiren bu özel koleksiyon; konfor ve estetiği en üst seviyede sunarken, kullanıcıya benzersiz bir deneyim vadediyor.

İşbir Sünger ve İşbir Yatak Genel Müdürü Cihan Çavdar fuar hakkında şunları söyledi:

“Salone del Mobile gibi dünya çapında prestijli bir fuarda yer almak, markamızın global vizyonunu ve inovasyona olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu. Christophe Pillet Stüdyo ile birlikte geliştirdiğimiz yeni koleksiyonumuzla, uyku teknolojisi ve tasarımı kusursuz bir şekilde bir araya getirerek, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunmaktan gurur duyuyoruz. Uluslararası arenada güçlü bir marka olma hedefimiz doğrultusunda; özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde büyümeyi planlıyor, yeni distribütörlük anlaşmaları ve mağaza açılışları ile ihracat hacmimizi artırmayı hedefliyoruz.”

Kaliteli üretimi, çevreci yaklaşımı ve yıllara dayanan deneyimiyle sektörün en güçlü markalarından biri olan İşbir Yatak, fuarda kullanıcı odaklı fonksiyonel ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. İşbir Yatak; yatak, baza & başlık setleri, nevresim takımları, otel yatakları başta olmak üzere çok sayıda ürününü sergiledi. Aynı zamanda uyku sağlığını ve kaliteli uykunun çocuk gelişimindeki önemini sevimli bir dille aktaran Koaliş karakteriyle tasarladığı Junior ürünlerine de fuarda yer verdi. Fuarda birçok ülke ile yeni bağlantılar kuran İşbir Yatak; ihracat hedefleri doğrultusunda güçlü adımlar attı. Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir köşesinde büyüme hedefinde olan İşbir Yatak; farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerle kurduğu yeni ticari bağlantılarla ihracat ağını genişleterek, 5 yıl içinde üretimindeki ihracat payını %25 artırmayı hedefliyor.