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Havalar ısındı fiyatlar uçtu! Bir buçuk milyona yaz tatili, villa kiralarken bunlara dikkat

Havalar ısındı fiyatlar uçtu! Bir buçuk milyona yaz tatili, villa kiralarken bunlara dikkat

Yazlık mekânlarda, sezonluk villa ve daire kiralama fiyatı geçen yıla göre yüzde 30-40 arttı. Orta hâlli bir dairenin dört aylık kirası 200-300 bin lira ulaşırken, Bodrum’da villa kiralamak isteyenler 1 milyonu gözden çıkaracak.

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 Havaların ısınmasıyla birlikte  yazlık kiralama piyasasında hareketlilik  başladı. Tatilciler, özellikle mayıs-ağustos ve haziran-eylül dönemlerinde yazlık bölgelerde ev kiralamayı tercih ediyor. Ancak bu yıl tatil planı yapanları zorlu bir tablo bekliyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre  yapılan açıklamalarda kiraların geçen yıla göre yüzde 30-40 arttığı ifade ediliyor.

Rekor seviyelere ulaştı

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, özellikle gözde tatil bölgelerinde fiyatlar rekor seviyelere ulaştı. Bodrum’da 4 aylık yazlık kira bedeli 1 milyon TL’yi aşarken, diğer popüler bölgelerde de benzer bir artış yaşanıyor. Çeşme, Alaçatı, Kuşadası, Kaş ve Fethiye gibi destinasyonlar, yazlıkçılar tarafından en çok tercih edilen yerler arasında öne çıkıyor.

Erken rezervasyon şart

Bu yıl yazlık sezonunda ortalama kira bedelleri 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor. Deniz manzaralı, lüks ve büyük metrekareli villalar ise çok daha yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Daha mütevazı bir tatil yapmak isteyenler için küçük daireler ise 200-300 bin TL bandında seyrediyor. Ancak bu fiyatlar dahi birçok aile için bütçe sınırlarını zorluyor. Uzmanlar, bu yıl yazlık kiralamada erken rezervasyonun önemine dikkat çekiyor. Talebin yüksek, arzın ise sınırlı olduğu bu dönemde geç kalınması durumunda ya yüksek fiyatlarla karşılaşılması ya da istenilen konumda yer bulunamaması muhtemel.

Sahte ilanlara dikkat!

 Sezonluk yazlık kiralamalarda yaşanan fiyat artışı ve talep yoğunluğu, kötü niyetli kişilerin de radarına girmiş durumda. Cazip fiyatlı sahte ilanlar, vatandaşları mağdur edebiliyor. Dolandırıcılar genellikle daha düşük fiyatlı, denize yakın ve lüks olarak tanımlanan yazlık evlerin ilanlarını sahte görsellerle yayımlıyor. 

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