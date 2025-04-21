Vatikan, Papa Franciscus'un ölüm nedenini ve vasiyetini açıkladı

Vatikan, hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirdi.

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Vatikan, bu sabah 88 yaşında yaşamını yitiren Papa Franciscus'un ölüm nedenini ve vasiyetini açıkladı.

Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Birimi Direktörü Prof. Andrea Arcangeli imzasıyla yayımlanan ölüm raporuna göre, Papa bu sabah yerel saatle 07.35'te Vatikan'daki Santa Marta Konukevi'ndeki dairesinde vefat etti.

Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğu bildirildi.

Papa'nın buna ek olarak, daha önce geçirdiği akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarının da söz konusu duruma eşlik ettiği belirtildi.

PAPA FRANCISCUS, VASİYETİNDE DEFİN YERİNİ BELİRTTİ

Vatikan'dan yapılan bir başka açıklamada da Papa Franciscus'un vasiyeti paylaşıldı.

Papa'nın vasiyetinde, Roma'da her dış seyahati öncesi ve sonrasında gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda defnedilmek istediği belirtildi.

Papa Franciscus, mezarının toprakta, sade ve özel bir süsleme bulunmadan ve üzerinde sadece "Franciscus" yazacak şekilde olmasını istediğini kaydetti.

Bu arada, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda akşam saatlerinde Papa Franciscus'un anısına dua etkinliği yapıldı. Meydanda toplananların, Papa Franciscus'u alkışladığı görüldü.

Diğer yandan, İtalya Kültür Bakanlığı da Papa Franciscus'u anmak için Roma'nın simge yapısı Kolezyum'un ışıklarını kapattığını bildirdi.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN OLACAK?

Kilise kurallarına göre Papa Franciscus'un cenaze töreninin, ölümünden sonra 4. gün ile 6. gün arasında olması gerekiyor.

Bu durumda Papa Franciscus için cenaze töreninin 25 Nisan Cuma ile 27 Nisan Pazar günlerinden birinde olması bekleniyor.

Yine Kilise normlarına göre Papa Franciscus'un ölümünden sonraki 15 ila 20. günde, bu durumda 6-10 Mayıs tarihlerinde Kardinaller Meclisi'nin yeni Papa'yı seçmek üzere ilk oturumunu yapması öngörülüyor.

İtalyan basınında, tüm seçici kardinallerin Roma'ya erken ulaşmış olması durumunda ise Papalık Seçiminin (Konklav) başlangıcının da öne alınabileceği belirtildi.

PAPA FRANCISCUS, BİR SÜREDİR SOLUNUM YOLLARINDAKİ RAHATSIZLIKLARLA MÜCADELE EDİYORDU

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Franciscus, 23 Mart'ta taburcu edilmişti.

Papa'nın taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet döneminde kalması gerektiği belirtilmişti.

Papa Franciscus'un doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

Kardinal Joseph Farrell, bu sabah yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un yerel saatle 07.35'te yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.