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Trump'a göre Rusya-Ukrayna anlaşması bu hafta gerçekleşebilir

Trump'a göre Rusya-Ukrayna anlaşması bu hafta gerçekleşebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna sürecinin olumlu seyrettiğini belirterek, "Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek." değerlendirmesini yaptı.

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ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna süreci ve İran'la müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bu hafta bir anlaşmaya varılma ihtimali olup olmadığı sorusuna, "Evet var. Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek." diye yanıt verdi.

ABD Başkanı ayrıca, İran'la yaptıkları müzakerelerin nasıl seyrettiği ile ilgili bir soruya ise "İran'la çok iyi görüşmeler yaptık." şeklinde cevap verdi.

Trump, ülkedeki ekonomik durumun iyi gittiğini ve Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusunda bir anlaşmaya varmalarının yüksek ihtimal olduğunu belirterek, "Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız." dedi.

18 Nisan'da konuyla ilgili açıklamasında hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya seslenen Trump, "Bunu hızlı bir şekilde halletmek istiyoruz, (anlaşmanın yapılması için) spesifik bir gün sayısı yok ama hızlıca bu savaşın bittiğini görmek istiyoruz. Rusya-Ukrayna görüşmeleri şu anda sonuca doğru yaklaşıyor. Bu anlaşmayı yapmak için gerçekten iyi bir şansımız var." diye konuşmuştu.

Trump ayrıca, İran'la doğrudan görüşmelere ilişkin, "Ben, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım. İran, nükleer silaha sahip olamaz, eğer nükleer silaha sahip olurlarsa, hepiniz çok mutsuz olacaksınız ve hayatınız büyük bir tehlike altında olacak." değerlendirmesini yapmıştı.

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