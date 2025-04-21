Muslera, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

Galatasaray formasıyla 14 sezonda 17 kupa kazanan Fernando Muslera, sezon sonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları gelirse toplam 19 kupayla kulüp tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu olacak. Uruguaylı kaleci, bu rekorla birlikte Galatasaray'a veda etmeyi hedefliyor.

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Galatasaray'a 2011 yılında Lazio'dan transfer olan Fernando Muslera, birçok rekor kırdı.

38 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray'da geçirdiği 14 sezonda tam 17 kupa kazandı.

GÖZÜ BÜLENT KORKMAZ'IN REKORUNDA

Sözcü'nün haberine göre, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera, kulüp tarihinde en çok kupa kazanan futbolcu rekorunu kırarak Galatasaray'a veda etmek istiyor.

Galatasaray tarihinde en çok kupa kazanan futbolcu 18 kupa ile Bülent Korkmaz oldu. Eğer Sarı-kırmızılı takım, sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile tamamlarsa Fernando Muslera 19 kupa ile kulüp tarihinde en çok kupa kazanan futbolcu olacak.

Galatasaray kariyerinde 546 maça çıkan Fernando Muslera, 192 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Uruguaylı eldiven kalesinde ise 590 gol gördü.