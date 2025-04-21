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İsrail Gazze'de katliamına hız kesmiyor: 14 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze'de katliamına hız kesmiyor: 14 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kenti ile diğer bölgelerine düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli yaşamını yitirdi.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un çeşitli noktalarına saldırılar düzenledi.

Hastane kaynakları, İsrail ordusunun, Han Yunus'un güneyindeki Minara Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu bir alanı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Han Yunus'un doğusundaki Ez-Zena bölgesinde Filistinli "Bereke" ailesinin evine düzenlenen saldırıda 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesini hedef aldığı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen bombardımanda da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Han Yunus'taki Kizan Raşvan ve Abasan el-Cedide bölgelerine saldırdığı, Refah'ı da bombaladığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir spor salonunun içinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı vurdu. Bombardımanda 3 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu alanı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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