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Galatasaray'da Alvaro Morata, Konyaspor maçında yok! Sebebi ne?

Galatasaray'da Alvaro Morata, Konyaspor maçında yok! Sebebi ne?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'dan flaş bir açıklama geldi. Alvaro Morata önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hissettiği için yarınki maçta forma giyemeyecek.

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Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlığı bulunan Elias Jelert ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra antrenmanda sakatlanan Alvaro Morata'nın durumları hakkında açıklama yaptı.

Kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata'nın tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyeceği bildirildi.

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