Samsung, seçili klimalarında 6 yıl garanti fırsatı sunuyor

Samsung, nisan ayına özel kampanyası kapsamında seçili WindFree klimalarında 6 yıl garanti süresi ve 24 saatte montaj imkanı sağladığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya çerçevesinde 31 Mayıs'a kadar satın alınan seçili WindFree split klima modellerinde, standart 3 yıllık garanti süresine ek olarak 3 yıl daha garanti hizmeti sunulacak. Ayrıca, 30 Nisan'a kadar seçili split klima alımlarında 24 saatte montaj hizmeti de verilecek.

WindFree Premium Plus modeli, enerji verimliliği ve konforu artıran özellikleriyle kampanyada öne çıkıyor. Yüzde 77'ye varan enerji tasarrufu sağlayan ürün, bulunduğu alandaki hareketi algılayarak serinlik ihtiyacını optimize ediyor ve sessiz hava dağılımıyla dikkati çekiyor.

Model, sessiz ve homojen hava dağılımı sayesinde, konforlu birv iklimlendirme deneyimi sunarken akıllı göz teknolojisi gibi üstün özellikleriyle de kullanıcılara avantajlar sağlıyor.

Samsung WindFree Premium Plus Klima, yapay zeka destekli otomatik soğutma özelliği sayesinde akıllı bir yaşam keyfi sunuyor. Yapay zekayla oda koşullarını ve kullanım alışkanlıklarını analiz ediyor, optimum koşulları korumak için tercih edilen sıcaklık seviyesine göre en uygun modlar arasında geçiş yapabiliyor.