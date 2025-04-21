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Sompo Sigorta, mobil uygulamasını yeniledi

Sompo Sigorta, mobil uygulamasını yeniledi

Sompo Sigorta, dijitalleşme alanındaki yatırımlarına yenisini ekleyerek mobil uygulaması "Sompo Mobilo"yu yenilediğini duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta'nın dijital sigortacılıktaki yaklaşımını ileriye taşıyan yeni Sompo Mobilo, sigorta deneyimini her yönüyle daha akıllı, pratik ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Modern tasarımı, gelişmiş işlevselliği, yenilenen arayüzü ve kullanıcı dostu tasarımı sayesinde uygulama, sigorta işlemlerini daha hızlı ve erişilebilir hale getirerek kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Yenilenen Sompo Mobilo ile kullanıcılar, tüm poliçelerine tek bir sayfa üzerinden erişerek sigorta teminatlarını görüntüleyebiliyor, poliçe detaylarını yönetebiliyor ve ihtiyaç duydukları her an işlemlerini zahmetsizce tamamlayabiliyor. Hızlandırılan hasar bildirim süreciyle sigortalılar, herhangi bir hasar durumunda anında bildirim yaparak süreçlerini çok daha pratik ve şeffaf bir şekilde takip edebiliyor.

Geliştirilen teknolojik altyapısıyla Sompo Mobilo, kullanıcıların sigorta ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunuyor. Kasko, trafik, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), tamamlayıcı sağlık ve seyahat sigortaları gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip platform, sigorta tekliflerinin alınması ve satın alma süreçlerinin kolaylıkla gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Uygulamaya entegre edilen harita desteği sayesinde sigortalılar, kendilerine en yakın anlaşmalı servisleri ve sağlık kuruluşlarını hızlıca bulabiliyor.

Sektördeki konumunu güçlendirerek dijital sigortacılığa yatırım yapmaya ve modernize etmeye devam eden Sompo Sigorta, teknolojiyi müşteri deneyimiyle bu yenilikçi uygulamada buluşturuyor ve sigortacılığı geleceğe taşıyan çözümler sunuyor.

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