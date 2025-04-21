Papa Franciscus hayatını kaybetti

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu. 88 yaşındaki Franciscus, son aylarda pek çok sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus 88 yaşında hayatını kaybetti.

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kardinal Joseph Farrell, yaptığı açıklamada, "Sevgili kardeşlerim, Kutsal Babamız Franciscus’un vefatını derin bir üzüntüyle duyurmak zorundayım. Bu sabah saat 07.35'te Papa Franciscus, Tanrı'nın evine döndü. Tüm hayatını Rab'be ve kiliseye hizmete adadı. Bize İncil'in değerlerini sadakatle, cesaretle ve evrensel sevgiyle, özellikle de en yoksul ve en dışlanmış kesimlerin lehine yaşamayı öğretti." ifadelerini kullandı.

Papa'nın hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü dönem

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

Vatikan, 28 Şubat'ta da bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti.

Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta da iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.

4 Mart'tan itibaren hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlayan Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti. Papa Franciscus, 23 Mart'ta hastane balkonundan halkı selamladıktan sonra taburcu edilmişti.

Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

Papa Franciscus kimdir?

Babası José Mario Francisco Bergoglio, İtalya'nın Piyemonte bölgesindeki Asti yakınlarındaki Portacomaro'dan Arjantin'e göç etmiş, orada 12. Aralık 1935'te Buenos Aires doğumlu ve İtalyan kökenli olan Regina Maria Sivori ile evlendi.

Jorge Mario Bergoglio'nun Alberto Horacio, Oscar Adrian, Marta Regina ve Maria Elena adında dört kardeşi vardır. Babası, Arjantin Demiryolları'nda iş bulmuştu. Kendisinin hâlâ Portacomaro'nun lehçesine hâkim olduğu söylenmektedir.

Francis'in Arjantin'in resmî dili İspanyolcanın ve ana dili İtalyancanın yanında hatasız Almanca konuşur. İngilizceye, Fransızca ve muhtemelen Portekizceye hâkimdir. Üniversite tahsili sırasında bunların yanında Latince ve Eski Yunanca öğrenmiştir.

Papanın hem Arjantin hem de İtalya vatandaşlığı vardır. Bunun yanında kardinal olmasıyla Vatikan vatandaşlığını da almıştır.