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Borsada esnek uygulamalara devam: SPK tedbirleri kaldırmadı

Borsada esnek uygulamalara devam: SPK tedbirleri kaldırmadı

Borsa İstanbul’daki bazı geçici düzenlemelerin süresi uzatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu, açığa satış yasağı ve pay geri alımlarına yönelik uygulamaların 30 Mayıs 2025’e kadar devam edeceğini duyurdu.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda alınan tedbirleri 30 Mayıs 2025 tarihine kadar uzattı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 30 Mayıs 2025 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verdi.

SPK
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