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Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Gram altın fiyatı rekor kırdı 3 bin 380 doları aştı

Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Gram altın fiyatı rekor kırdı 3 bin 380 doları aştı

Altın fiyatlarında 21 Nisan 2025 pazartesi günü yeni rekorlar kırıldı. Gram altının fiyatı saat 10.00 itibariyle 4 bin 160 lirayı devirdi. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3 bin 380 doları aştı. Çeyrek altının fiyatı

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ABD ile Çin arasında süregelen ticaret gerilimi ve artan jeopolitik riskler, altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına sebep oldu. Dolardaki değer kaybı da bu yükselişi destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Son verilere göre ons altın, 3 bin 384 dolara kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Bugün saat 10.00 itibarıyla gram altın 4.160 liranın üstünde. Çeyrek altının fiyatı 6 bin 812 lirayı bulurken, ons altın da 3 bin 326 dolarda. 

Saat 10.20 itibariyle altın fiyatları şöyle:

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