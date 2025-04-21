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Trump’tan Afrika hamlesi: Büyükelçilikler kapanabilir

Trump’tan Afrika hamlesi: Büyükelçilikler kapanabilir

Trump yönetimi, Dışişleri Bakanlığı'nın Afrika’daki misyonlarını kapatmayı ve iklim ile insan hakları gibi alanlarda çalışan birimleri sonlandırmayı planlıyor.

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın iddiasına göre, Trump yönetimi Dışişleri Bakanlığı’nın uluslararası operasyonlarını ciddi ölçüde daraltmayı planlıyor. Taslak düzenlemeye göre, özellikle Afrika’daki diplomatik misyonların çoğunun kapatılması ve bölgedeki faaliyetlerin büyük oranda sonlandırılması gündemde.

Ayrıca, iklim değişikliği, mülteci krizi, insan hakları ve demokrasi gibi başlıklarda çalışan birimlerin de kapatılması hedefleniyor. Trump’ın söz konusu düzenlemeyi önümüzdeki hafta imzalayabileceği öne sürülüyor.

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