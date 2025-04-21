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İsrail ordusu 15 sağlıkçıyı öldürmeleri için 'mesleki hata' dedi

İsrail ordusu 15 sağlıkçıyı öldürmeleri için 'mesleki hata' dedi

İsrail ordusu geçtiğimiz ay Gazze'de 15 acil durum çalışanının öldürülmesine "profesyonel hataların" yol açtığını söyledi.

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İsrail Ordusu tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada "operasyonel yanlış anlama" ve "emir ihlali" de dahil olmak üzere bir dizi hata tespit edildi.

Olaya karışan birimin komutan yardımcısı "sorgulama sırasında eksik ve yanlış rapor verdiği için" görevden alındı.

Filistin Kızılayı (PRCS) sözcüsü soruşturma sonuçlarının "geçersiz" olduğunu, çünkü "gerçek tamamen farklı olduğu halde sorumluluğu alan komutanlığındaki kişisel bir hataya yüklediğini" söyledi.

Filistin Kızılayı ambulansları, bir BM aracı ve bir itfaiye aracından oluşan konvoya İsrail Ordusu tarafından ateş açılması sonucu 23 Mart'ta on dört acil yardım çalışanı ve bir BM çalışanı öldürülmüştü. (Kaynak BBC)

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