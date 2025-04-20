Mourinho'dan muhabire sert tepki: Amacınız nedir?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluş muhabirinin "Eksiği çok olan Kayserispor'dan 3 gol yediniz" sorusuna sert tepki göstererek, "Amacınız nedir?" diyerek öfkelendi ve maçın konuşulmasını istedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-3 berabere kaldıkları ve şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktıkları Kayserispor karşılaşması sonrasında yayıncı kuruluşun muhabirinin sorusuna öfkelendi.

Portekizli teknik adam, muhabirin kendisine yönelttiği "Birçok eksiği olan Kayserispor'dan 3 gol yediniz. Sebebi nedir?" sorusuna çok sinirlendi.

"AMACINIZ NEDİR?!"

Tecrübeli çalıştırıcı, bu soruya "Maç sonrası ilk sorunuzda, Kayserispor'un eksik oyuncularını sordunuz. Neden? 10-12 yaşın altında oyuncular mı, profesyoneller ve kadronun bir parçası olan oyuncular. Dürüstlük ve onura sahip oyuncular. Amacınız nedir? 3 soru sordunuz, 2 kere eksik oyunculardan bahsettiniz?" Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım" şeklinde cevap vererek tepkisini dile getirdi.