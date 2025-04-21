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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 23 gemi ziyarete açılıyor

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 23 gemi ziyarete açılıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 gemi, 23 farklı limanda halkın ziyaretine açılacak. Milli Savunma Bakanlığı, gemilerin 23 Nisan Salı günü 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebileceğini duyurdu.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 gemi, 23 farklı limanda halkın ziyaretine açılacak.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 23 Nisan günü saat 10.00-17.00 arasında limanlarda ziyaret edilebilecek.

Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar ise şunlar:

"Samsun, Amasra, Zonguldak, İzmit, Dolmabahçe, İğneada, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Foça, İzmir, Didim, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa."

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