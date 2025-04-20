BIST 9.317
DOLAR 38,10
EURO 43,49
ALTIN 4.076,87
HABER /  POLİTİKA

MHP’li Yıldız’dan insan odaklı infaz kanunu çağrısı

MHP’li Yıldız’dan insan odaklı infaz kanunu çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, insan onurunu merkeze alan, sade ve adil bir infaz kanunu yapılması gerektiğini belirterek mevcut infaz sisteminde değişiklik çağrısında bulundu. Yıldız, iyi bir infaz rejimi olmadan ceza adaletinin tam sağlanamayacağını vurguladı.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, infaz kanununda değişiklik çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, "İyi bir infaz rejimi olmadan, ceza adaleti tam olarak sağlanamaz." dedi.

Temel hak ve hürriyetlerin insan olmanın doğal sonucu olduğunu vurgulayan Yıldız, "İnsan haklarına saygılı koruyucu adaleti kuran, yargı denetimine bağlı olan devlet, hukuk devletidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, insan onurunu merkeze alan, karmaşık olmayan, sade, infaz adaletini sağlayan bir infaz kanunu yapılması gerektiğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eyüpspor'a Avrupa yolunda Rizespor çelmesi
Eyüpspor'a Avrupa yolunda Rizespor çelmesi
Trump’tan Dışişleri’nde radikal değişiklik planı
Trump’tan Dışişleri’nde radikal değişiklik planı
Cep telefonu kıran eski vekile 10 bin 800 lira ceza
Cep telefonu kıran eski vekile 10 bin 800 lira ceza
Fenerbahçe - Kayserispor / Canlı skor
Fenerbahçe - Kayserispor / Canlı skor
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, şampiyonluğa ulaştı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, şampiyonluğa ulaştı
Muğla'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Muğla'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Bekir Bozdağ'dan, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret
Bekir Bozdağ'dan, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret
Angelina Jolie Gazze'ye desteğini yineledi: "Toplu mezar oldu"
Angelina Jolie Gazze'ye desteğini yineledi: "Toplu mezar oldu"
Başakşehir Gaziantep'i yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı! Kırmızı kartlar havada uçuştu
Başakşehir Gaziantep'i yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı! Kırmızı kartlar havada uçuştu
Bakan Yerlikaya Konya'da Yatırım Değerlendirme Koordinasyon Toplantısı sonrası konuştu
Bakan Yerlikaya Konya'da Yatırım Değerlendirme Koordinasyon Toplantısı sonrası konuştu
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant hayatını kaybetti
 MHP'li Feti Yıldız'dan İnfaz Kanunu çağrısı
 MHP'li Feti Yıldız'dan İnfaz Kanunu çağrısı