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 MHP'li Feti Yıldız'dan İnfaz Kanunu çağrısı

 MHP'li Feti Yıldız'dan İnfaz Kanunu çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, infaz kanununda değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi. Yıldız, "Yeni bir anayasa gibi yeni bir infaz kanunu konusunda toplumda büyük bir mutabakat var." ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, infaz kanununda değişiklik çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, "İyi bir infaz rejimi olmadan, ceza adaleti tam olarak sağlanamaz." dedi.

Temel hak ve hürriyetlerin insan olmanın doğal sonucu olduğunu vurgulayan Yıldız, "İnsan haklarına saygılı koruyucu adaleti kuran, yargı denetimine bağlı olan devlet, hukuk devletidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, insan onurunu merkeze alan, karmaşık olmayan, sade, infaz adaletini sağlayan bir infaz kanunu yapılması gerektiğini söyledi.

MHP
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