Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı

İstanbul Fatih’te bir evde yaşanan tartışma, cinayetle sonuçlandı. Oyuncu Sevil Akdağ, birlikte alkol aldığı arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

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İstanbul Fatih’te yaşanan olayda, dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, evinde tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası intihar girişiminde bulunduğu bildirilen Akdağ, polis tarafından gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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ALKOL SONRASI TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTTİ

Olay, İskenderpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki Sevil Akdağ ve 29 yaşındaki Elif Kırav önce dışarıda alkol aldı, ardından eve geçip içmeye devam etti. Sabaha karşı iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Akdağ’ın ifadesine göre Elif Kırav önce kendisine vurdu, ardından aralarında boğuşma yaşandı. Akdağ, birlikte yere düştüklerini ve Elif’in hareketsiz kaldığını görünce panikleyip kaçtığını, aşırı alkol nedeniyle olayı hatırlamadığını belirtti.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ, TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Akdağ, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan oyuncu, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Akdağ’ın tutuklanmasına karar verdi.

ELİF KIRAV SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Elif Kırav’ın cenazesi, Fatih Camisi’nde kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.