Meclis Genel Kurulu'nda 23 Nisan Özel Oturumu

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı özel oturumda, Kurtulmuş ve siyasi parti temsilcileri konuşma yapacak.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla bu hafta özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Meclis, bayram kapsamında hem çocuklara yönelik anlamlı programlar düzenleyecek hem de özel gündemle toplanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla özel bir oturum gerçekleştirecek.

ÇOCUKLAR GENEL KURUL’UN YÖNETİMİNDE

Kutlamaların ilk adımı 22 Nisan Salı günü yapılacak "23 Nisan Çocuk Özel Oturumu" olacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılışını yapacağı oturumda, Başkanlık Divanı geçici olarak çocuklara devredilecek. Oturumu çocuk başkan ve katip üyeler yönetecek. Bu özel oturumda, çocuklar TBMM Genel Kurulu kürsüsünden düşüncelerini paylaşacak.

ERDOĞAN ÖZEL OTURUMA KATILACAK

23 Nisan Çarşamba günü ise TBMM, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yıl dönümünü özel bir oturumla kutlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yöneteceği oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Oturumda Kurtulmuş’un yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri de konuşma yapacak. Gün, TBMM Başkanı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek geleneksel resepsiyonla sona erecek.

30 ÜLKEDEN GELEN ÇOCUKLAR MECLİS’TE

TBMM Başkanı Kurtulmuş, aynı gün içinde 30 ülkeden gelen çocukları kabul ederek uluslararası düzeyde çocuklar arası dostluk mesajı verecek. Ayrıca Meclis çatısı altında “Çocuk Forumu” düzenlenecek. Etkinliklerle birlikte, 23 Nisan'ın çocuklara adanmış ruhu bir kez daha yaşatılacak.

GENEL KURUL GÜNDEMİNDE KANUN TEKLİFLERİ DE VAR

Bayram etkinliklerinin dışında TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına önemli yasa teklifleriyle devam edecek. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan ve birçok alanda düzenleme içeren “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmelerine başlanacak.

Teklifle birlikte, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni asılsız ihbarlarla meşgul edenlere verilen cezalar artırılıyor. Mevcut durumda 250 TL olan idari para cezası 1500 TL’ye çıkarılırken, asılsız ihbarın ekiplerce tespit edilmesi halinde uygulanacak ceza 15 bin TL olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın elde ettiği gelirlerin özel gelir olarak kaydedilmesi ve yalnızca kendi bütçesi içinde kullanılması da teklifte yer alan düzenlemeler arasında. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) uzmanlarının istihdamı ile kamu yöneticilerinin atanma süreçlerine dair bazı yeni hükümler de teklif kapsamında değerlendirilecek.

HSK’YE YENİ ÜYELER SEÇİLECEK

TBMM’de bu hafta önemli bir süreç daha başlatılacak. Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) seçilecek 5 üyenin belirlenmesi amacıyla toplanacak. Başvuruların incelenmesi için bir alt komisyon kurulacak ve bu komisyonun hazırlayacağı rapor doğrultusunda, TBMM Genel Kurulu’na 15 aday sunulacak. Nihai seçim Genel Kurul’da yapılacak.

KOMİSYONLAR YOĞUN MESAİ YAPACAK

KİT Komisyonu bu hafta Türkiye Elektrik İletim A.Ş, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş ve VakıfBank’ın 2021-2022 yıllarına ait bilanço ve hesaplarını görüşecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK, İŞKUR ve Ankara Üniversitesi temsilcilerini dinleyecek.