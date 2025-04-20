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Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak! Kanarya'da tek eksik var... Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak! Kanarya'da tek eksik var... Muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bugün Kayserispor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

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Süper Lig'de 32. haftaya lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe, rakibinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Kayserispor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin geride kalan 29 maçta 71 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde rakibini deplasmanda 6-2 mağlup etmişti.

Tek eksik Mert Hakan

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın müsabakada yer alması beklenmiyor.

Amrabat teknik heyete bağlı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat, çalışmalara başladı. Faslı orta sahanın Kayseri karşısında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.

6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Ramazan, Mehmet Eray, Carlos Mane, Nazon.

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