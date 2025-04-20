Mehmetçik'ten terör örgütüne 'mağaralardan çıkın' çağrısı!

Türkiye'nin terörle mücadelesi son hız devam ediyor. PKK elebaşı Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından gelişmeler tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil ve Asos Dağı çevresindeki bölgelere havadan bildiriler attığı iddia edildi. Bildiride, "Bu fırsatı kaçırmayın. Devlet affedicidir. Mağaralardan çıkın, insan gibi yaşayın" ifadelerinin yer aldığı öne sürüldü.

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Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile sıralanan görüşmeleri ve 'silah bırakın' çağrıları her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

Tüm bu süreç titizlikle sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden dikkat çeken bir hamle geldiği iddia edildi.

TSK'nın, Kandil ve Asos dağı civarındaki bölgelere savaş uçaklarından Kürtçe yazılı bildiriler attığı öne sürüldü. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'in Qandil Press’in haberine dayandırdığı sosyal medya paylaşımına göre, 18 Nisan 2025 tarihinde Türk ordusuna ait savaş uçakları Asos Dağı ve Süleymaniye’nin kırsal bölgelerine havadan teslim ol çağrısı içeren bildiriler dağıttı.

TESLİM OLUN ÇAĞRISI YER ALDI

Bildiride, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın, silah bırakma ve teslim olma çağrısına yer verildi.

Teslim olan teröristlerin devletin şefkatiyle karşılaştığını anlattığı bildiride "Bu fırsatı kaçırmayın. Devlet affedicidir. Mağaralardan çıkın, insan gibi yaşayın." ifadeleri yer aldı.

"SİZE YOL GÖSTERELİM"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bildirinin son kısmında şu ifadelere yer verildi: "Abdullah Öcalan, örgütün kendini feshetmesini ve silahların bırakılmasını istedi. Bu fırsatı kaçırmayın. Kendinizi devletin adaletine emanet edin. Bize inanın, mağaradan çıkın, insan gibi yaşayın, size yol gösterelim"