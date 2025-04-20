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Bakan Uraloğlu duyurdu: Siirt'e yeni demiryolu müjdesi!

Bakan Uraloğlu duyurdu: Siirt'e yeni demiryolu müjdesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu Açılış Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasında bölgeye yönelik yeni bir demiryolu müjdesini de duyuran Bakan Uraloğlu, ihalenin 28 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havalimanı Bağlantı Yolu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, bölgenin ulaşım altyapısına kazandırılan yeni projelerin hem ekonomik hem de çevresel faydalarına dikkat çekti.

SEYAHAT SÜRESİ 14 DAKİKAYA DÜŞECEK

Uraloğlu, hizmete alınan projeyle seyahat süresinin 14 dakikaya düşeceğini belirterek, bu sayede yıllık bazda 163 milyon lira zaman tasarrufu, 43 milyon lira da yakıt tasarrufu sağlanacağını kaydetti. Toplamda 206 milyon liralık bir ekonomik kazanç elde edileceğini vurgulayan Bakan, aynı zamanda projeyle yıllık 2 bin 541 ton karbon salımının önüne geçilerek çevrenin korunmasına katkıda bulunulacağını söyledi.

BAKAN URALOĞLU DEMİRYOLU MÜJDESİ VERDİ

Siirt-Kurtalan Yolu ve Havalimanı Bağlantı Yolu gibi projelerin, şehrin ulaşım ağlarını yeniden yapılandırdığını belirten Uraloğlu, bu yatırımların Siirt’in ekonomik ve sosyal hayatına büyük katkı sunduğunu ifade etti. 2002 yılından bu yana kente yaklaşık 37 milyar liralık ulaşım ve iletişim altyapı yatırımı yaptıklarını aktaran Uraloğlu, 2002’de yalnızca 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun bugün 137 kilometreye ulaştığını söyledi.

Konuşmasında bir de demiryolu müjdesi veren Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi’nin 2025 yılı yatırım programına alındığını ve 34 kilometre uzunluğundaki hattın ihalesinin 28 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu. Bu adımın, bölgenin ulaşım çeşitliliğin

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