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Darüşşafaka, Galatasaray'a şans tanımadı

Darüşşafaka, Galatasaray'a şans tanımadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Darüşşafaka, Galatasaray'ı 94-87 mağlup etti.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Darüşşafaka ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-87'lik skorla ev sahibi takım Darüşşafaka oldu.

SKOR DAĞILIMI

Darüşşafaka: Muhaymin Mustafa, Moore 24, Tinkle 13, Gach 19, Brajkovic 6, Sibande 8, Appleby 13, Enes Berkay Taşkıran 5, Pecarski 2, Ege Demir 4, Tarık Sezgün

Galatasaray: Young 10, Cummings 23, Palmer 20, Delgado 1, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca 5, Blumbergs 3, Izundu 12, Buğrahan Tuncer 13, Samet Geyik

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