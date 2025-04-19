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Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük'ün Boluspor'a 1-0 yenilmesinin ardından Kocaelispor ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olarak Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

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Trendyol Süper Lig'e yükselen ilk takım Kocaelispor oldu. Yeşil-siyahlı takım, 16 yıllık hasrete son vererek Türk futbolun zirvesine çıktı.

ERZURUMSPOR FK VE KARAGÜMRÜK KAYBEDİNCE GARANTİLEDİLER

Ligin zirvesinde Kocaelispor, 35. haftada Erzurumspor FK ile Fatih Karagümrük'ün mağlubiyeti sonrası sezonu ilk iki sıra içinde bitirmeyi garantiledi ve yükselmesi kesinleşti. Ligde 4 maçı kalan Körfez ekibi, bu hafta Erokspor'un konuğu olacak. Ardından sırasıyla Boluspor, Iğdır FK ve Keçiörengücü ile karşılaşıp sezonu tamamlayacak.

16 YILLIK HASRETE SON VERDİLER

Son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor 16 yıl sonra yeniden en üst seviyede yer alacak. Bir dönem Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Körfez ekibi 2015-16 sezonunda burada şampiyon olarak profesyonel liglere geri döndü. Ardından üst üste dört sezon 3. Lig'de mücadele eden takım, 2019-20 sezonunda ise şampiyon olup 2. Lig'e çıktı. Bir sonraki sezon 2. Lig'de play-off'ta zafere uzanıp 1. Lig'e yükselen Kocaelispor ligde kalıcı olamadı ve 2. Lig'e düştü. 2022-23 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan yeşil-siyahlılar geçen sezon mücadele ettiği 1. Lig'de play-off oynama başarısı göstermişti. Körfez ekibi bu sezon ise bitime 4 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

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