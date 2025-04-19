Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl 100 Sağlıklı Hayat Merkezi'ni daha inşallah devreye alacağız

Süper Lig maçında "normal doğum" pankartı açılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir yanıt verdi. Sağlık Bakanlığı'nın normal doğumu teşvik etmesinin neden rahatsızlık verdiğini sordu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, "23 yılda ülkemizde sağlık hizmetlerinde bir devrim yaşandı. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastane inşa ederek toplam hastane sayımızı 1547'ye çıkardık. Hastane yatak kapasitemizi 164 binden aldık, 270 bin 511'e taşıdık. Bugün tam 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz. Bu yıl 16 farklı branşta hizmet veren 100 Sağlıklı Hayat Merkezi'ni daha inşallah devreye alacağız." dedi.

"İstanbul için harcanması gereken kaynakların..."

Erdoğan, "İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği, kimlerin kesesine gittiği, kimlerin zenginleştiği tek tek deşifre oluyor." açıklamasını yaptı.

"Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin rahatsız ediyor?"

Erdoğan, "Son derece çirkin ifadelerle bir haftadır ortalığı velveleye verenlere soruyorum, Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin rahatsız ediyor? Bizleri 10-20 yıl sonra bekleyen tehditler de apaçık ortada. Siz rahatsız oluyorsunuz diye bunlarla mücadele etmeyelim mi? Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımızın alarm verdiği dönemde bizim bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yoktur." dedi.

"Bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yok"

Bilimsel veriler ortada. Nüfus artış hızımızın düştüğü seviye ortada. 10-20 yıl sonraki tehditler ortada. Açık ve net söylüyorum doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımızın alarm verdiği dönemde bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yok. Bu bir beka meselesi. Kimsenin ideolojik saplantılarla, yönlendirmelerle, sapkın akımlarla milletimizi zehirlemesine asla müsaade etmeyiz."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hastanemizin ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz ve sağlık camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 400 yataklı yeni hastanemizin hizmete girmesiyle, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesi de 900'e yükselmiş oluyor. Son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Dünyada örnek alınan modern sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık. Aile hekimiyle, hastanesiyle, en ileri teknolojili aracı gereciyle hayal dahil edilemeyen bir seviyedeyiz. Kimi yerlerde bir takım eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Şikayetleri gidermek için yoğun gayret gösteriyoruz.

"Devlet, millet için vardır"

Bizim siyasette rehberimiz bellidir. Devlet, millet için vardır. Devlet vatandaşına hizmet için vardır. Tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya, her hizmeti ülkemiz ücra köşesine kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. İnsan kaynağı, çalışma şartları ve özlük haklarını iyileştirdiğimiz sağlık personelimizle milletimize aşkla hizmet ediyoruz. Sıra bulmanın dert, ilacın ayrı dert olduğu o kötü günleri gençlerimiz bilmiyor. Eskiden sağlık deyince, hastane deyince insanlarımızın neden endişeye kapıldığını bugün idrak edemiyorlar.

"Kimsenin oy rengine bakmadan çalıştık"

Kimsenin oy rengine bakmadan çalıştık. Koşturduk, hizmet götürdük. Sağlık alanında ülkemizi bugün dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştırmayı başardık. Yapacak çok işimiz var. Durmadan, dinlenmeden, yorulmadan koşturuyoruz. Önceki gün Silvan sulama tüneli kazı başlangıç törenini gerçekleştirdik. Yeni bir dünya kurulurken Türkiye, bu yeni küresel sistemde hak ettiği şekilde temsil edilsin diye uğraşıyoruz. Hedeflerimize ulaşana kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız.

23 yıl boyunca hep geleceğe odaklandık. Politikalarımızı hep orta ve uzun vadeli belirledik. Kimi ideolojik çevreler bizim ufkumuzu asla kavrayamadı. Ülkenin yüksek çıkarlarını değil, kendi küçük menfaatlerini düşündüler."