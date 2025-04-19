Garanti BBVA Mobil uygulaması yenilendi

Garanti BBVA, müşterilerinin hayatını daha da kolaylaştırmak amacıyla Garanti BBVA Mobil'i yeniledi.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni tasarımıyla sade ve kullanıcı dostu bir ara yüz sunan uygulama, kişiselleşmiş bir deneyimle finans yönetimini daha verimli hale getiriyor.

Uygulamada sunulan kişiye özel tavsiyeler ve hatırlatmalar, müşterilerin finansal kararlarını daha bilinçli almalarına yardımcı oluyor. Müşterilerin harcama alışkanlıklarını analiz edilerek onlara ihtiyaç duyabilecekleri finansman çözümlerine dair teklifler de sunuluyor. Ödemelerdeki hatırlatmalar ise finansal planlamayı kolaylaştırıyor.

Özelleştirilebilir menü yapısı, müşterilerin uygulamayı kendi ihtiyaçlarına göre düzenlemesine olanak tanıyarak zaman kazandırıyor. Müşteriler en sık kullandıkları uygulama özelliklerine ana ekrandan hızlıca ulaşabiliyor.

Uygulama ayrıca müşterilerin uygulamaya giriş yapmadıkları süre boyunca gerçekleşen veya tamamlanamayan işlemleri özetleyerek takip etmelerini sağlıyor. Böylece, eksik ödemelerini tamamlamak isteyenler doğrudan ilgili işlem adımına yönlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, amaçlarının, müşterilerine bankalarıyla her temas noktasında, ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayan, kişiselleşmiş ve kusursuz bir deneyim sunmak olduğunu belirtti.

Kezik, bu hedef doğrultusunda, yaklaşık 17 milyon müşterinin tercihi olan Garanti BBVA Mobil'i sürekli yenilediklerini, kullanıcı dostu yapısı ve zengin ürün-fonksiyon çeşitliliğiyle bu alandaki liderliklerini koruduklarını vurguladı.

Yapay zeka tabanlı büyük dil modelleri ile geliştirip yeniledikleri akıllı asistan Ugi'den sonra şimdi Garanti BBVA Mobil'i de yenilediklerini ifade eden Kezik, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA Mobil daha da sadeleşen ancak bir o kadar dinamik tasarımıyla, her müşterinin finansal alışkanlıklarını analiz ederek ihtiyacına yönelik kişiye özel tavsiye ve hatırlatmalar sunuyor. Müşteri deneyimini iyileştiren bu akıllı özellikler sayesinde, müşteriler ihtiyaç duydukları bilgilere ve işlemlere daha hızlı erişirken, finansal yönetimlerini daha verimli şekilde gerçekleştirebiliyor. Garanti BBVA Mobil, milyonlarca müşterisinin hayatını kolaylaştırmaya, hızlı ve pratik yapısıyla değer katmaya devam edecek."