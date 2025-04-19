Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Bu iklimde ben mağduru oynayamam, haysiyetsizlik olur

Rasim Ozan Kütahyalı, "CHP'ye kayyum atanacak" yalanı sonrası kendisini yerden yere vurdu. Haberci ve gazeteci olmadığını söyleyen Kütahyalı, "Bu iklimde ben mağduru oynayamam, haysiyetsizlik olur. O iklimi yaratanlardan biri olduğum için. bir şey demiyorum. Mağduru oynayamam ben." dedi.

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CHP'ye kayyım atanacağı iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, adeta günah çıkardı.

Kütahyalı, gözaltına alınmasının tartışma yaratması konusunda da, "Bu açık hava tımarhanesinin oluşmasında benim payım var, mağduru oynayamam" diye konuştu.

CHP'li 2 vekil iddiasını yalanladı

Ensonhaber'deki programında konuşan Kütahyalı'ya kaynağının 2 CHP'li olduğu iddiası soruldu. Kütahyalı, "O doğru değil" yanıtını verdi. Yaptığı paylaşımın "baştan sonra yanlış olduğunu" söyleyen Kütahyalı, "Nereden baksan ahmakça. Sonra ben onu fark ettim hemen düzelttim. Ben şu kararı aldım zaten; ben haberciliği ve gazeteciliği beceremiyorum. Ben zaten haberci ve gazeteci değilim" dedi.

"Bilginin kralını bileyim, gazetecilik yapmayacağım"

Kütahyalı, şu açıklamayı yaptı:

"Ben köşe yazarı olarak başlamıştım. Benim yazdığım yazılar, entelektüel içerikli yazılardı, yorumcu olarak başladım medya hayatına.

Gazetecilik ve habercilik kültürü bende yok. Çok bilgi alan, çok kişiyle konuşan bir insanım, her yerde tanıdığım var, tanımadıklarım da bana ulaşır. Devletin içinde, yargının içinde son 6 ayda da çok kişiyle tanıştım. Ama haber ve bilgi olarak ne olursa olsun şu kararı aldım; habercilik ve gazetecilik yapmayacağım, bilginin kralını bileyim... Gazeteciler bakarsınız double check vs... Bende böyle usüller yok. Ben kendim söylediğim şeyi kendim tekzip ettim zaten. Ben gazeteci değilim, yorumcuyum.

"Yargılanmam yanlış değil"

Zaten Ankara karışık durumdaydı. Başkaları da yazdı fakat ben yazınca ortalık karıştı. Yorumculuk, yazarlık, habercilik ayrıdır... Ben haber vermeyeceğim artık. Habercilik kültürü yok bende, ben düşündüğünü söyleyen biriyim. Benden sonra Fahrettin Altun'un, Adalet Bakanı'nın açıklaması tamamen doğru. Halkı yanıltıcı bilgi konusunda yasa var... İstemeden de olsa, bir hatayla da olsa o maddeden yargılanmam da yanlış değil.

"Bu iklimi yaratanlardan biriyim"

Birçok insan çıktı, 'bir tweete gözaltı olmaz, doğru değil', diyerek. Ben onu da demiyorum. Benim tutuklanmam için, gözaltına alınmam için deliren, kuduran arkadaşlara da bir şey demiyorum. Bu iklimin yaratılmasında benim de etkim oldu. Bu özeleştiriyi yapmam lazım. Bu arkadaşlar delirdi, 'bunla deli' deyip geçemem. Bu açık hava tımarhanesinin oluşmasında benim payım var. Üç saat yayın yapmış bir arkadaş var, onu ben delirttim. Nefret ettiği Tayyip Erdoğan'ın köpeği oldu benim korkumdan... Adamın haysiyeti kalmamış, deli olmuş. Bunun da kabahatlisi benim. Kukla gibi oynattığım adamlar oldu, onların da bu hale gelmesinin sebebi benim. Puppet master gibi insan yarattım Türk medyasında... O adamlar da fiilen akıl sağlıklarını kaybetti. Bu iklimde ben mağduru oynayamam, haysiyetsizlik olur. O iklimi yaratanlardan biri olduğum için. bir şey demiyorum. Mağduru oynayamam ben."