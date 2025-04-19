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Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürdü

 Hatay'ın Dörtyol ilçesinde karısını baltayla öldüren kişi gözaltına alındı. Zanlı cinayeti itiraf etti.

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 Hasan Ö, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, akrabası Ahmet S'nin (61) tartıştığı eşi Zeynep S'ye (57) zarar vermiş olabileceği ihbarında bulundu.

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin oturma odasında Zeynep S'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından yaralanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, Ahmet S'yi suç aleti baltayla evin bahçesinde buldu.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan zanlının ifadesinde, tartıştığı eşini baltayla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

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