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Lisans alacak hava trafik emniyeti elektronik personelinin şartları belirlendi

Lisans alacak hava trafik emniyeti elektronik personelinin şartları belirlendi

Hava trafik emniyeti elektronik personeli lisansı alacak kişilerin sahip olması gereken nitelikler ve yapılacak sınavlara yönelik usul ve esaslar belirlendi.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Lisans ve Yetkilendirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Genel Müdürlük, hava trafik emniyeti elektronik personeli ile lisanslı personelin eğitim, sertifikalandırma, lisans, sınav, derecelendirme, İngilizce dil yeterliliği, sağlık işlemleri ve bu işlemlere ait kayıtların muhafazası faaliyetlerini denetleyecek.

Asistan hava trafik emniyeti elektronik personeli sertifikası ve lisansı Genel Müdürlükçe verilecek.

Genel Müdürlük, hava trafik emniyeti elektronik hizmetine yönelik görev yürüten hava trafik emniyeti elektronik personeli lisanslı personelin, zihinsel, ruhsal ve fiziki yeterliliklerinde azalma olması, görevini emniyetli ve tam olarak yapmasını engelleyici alkol ve psikoaktif madde kullanımının belgelenmesi ve mesleki yetersizliğinin tespit edilmesi gibi durumların denetimini de üstlenecek.

Söz konusu denetimlerden sonra ilgili personelin görevini yapmasının mümkün olmayacağı belirlenirse lisans iptal edilecek.

Hava trafik emniyeti elektronik personeli lisanslı personelin sahip olduğu lisans derecelerinin geçerlilik süresi, sağlık durum onayını gösterir belgelerin geçerlilik süresi de dikkate alınarak azami 5 yıl olacak.

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